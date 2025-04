Calciomercato Lazio, anche Guendouzi sulla lista dei giocatori in partenza? La verità sul centrocampista francese

Condividi via email

Calciomercato Lazio, tutta la verità sulla volontà del centrocampista francese Matteo Guendouzi e sulla sua cessione all’estero

Continuano le sfide per i biancocelesti che, in questi giorni, avranno molto a cui pensare. Oltre a preparare le partite contro Genoa e Parma a Formello non si parla altro che di calciomercato Lazio.

In particolare quest’oggi i fari sono stati puntati anche su Matteo Guendouzi, autore di una stagione straordinaria con la maglia dei capitolini. L’obiettivo è uno solo: riportare la Lazio in Europa, possibilmente arrivando nell’ambitissima Champions.

A parlare del suo futuro è stato Il Messaggero il quale ha confermato che, nonostante le molte attenzioni ricevute dalla Premier League, il giocatore ha rivelato di voler rimanere della capitale e di voler diventare un vero e proprio pilastro di questa squadra. In aggiunta il presidente Lotito ha deciso di fissare il prezzo del francese a 35-40 milioni per dimostrare quanto sia importante l’ex Arsenal per questa squadra.