Calciomercato Lazio, Gudmundsson resta nel radar: c’è da battere la concorrenza di…Le ultime sul mercato di giugno

Un finale di stagione importante per riconquistare un posto in Europa è l’obiettivo della Lazio di Sarri. Come riporta La Repubblica, Albert Gudmundsson, gioiello del Genoa è un obiettivo concreto per l’estate e non è mai uscito dai radar biancocelesti.

Per portare il giocatore nella Capitale, però, c’è da battere la concorrenza della Fiorentina che già a gennaio aveva provato, senza successo, a strapparlo ai liguri.