Calciomercato Lazio, torna di moda Greenwood? La rivelazione del presidente del Getafe

Calciomercato Lazio, può tornare di moda il profilo di Greenwood? Parla il presidente del Getafe: le sue dichiarazioni

Mason Greenwood potrebbe tornare nei piani del calciomercato Lazio. Dell’esterno, attualmente al Getafe, ha parlato il presidente del club spagnolo, Angel Torres, a margine di un evento organizzato proprio dal suo club:

«Siamo felici. C’era gente che non credeva nemmeno che sarebbe venuto e invece è qui e da allora abbiamo continuato a lavorare con il Manchester United. Sono contento del trattamento che gli ha riservato il nostro pubblico e in generale del suo rendimento in Spagna. Dobbiamo continuare a difenderlo: non giocava da 16 mesi e a gennaio o febbraio avrà preso pienamente il ritmo. Ci porterà tanto. Stiamo valutando ogni possibilità, anche l’acquisto, ma è ancora presto; abbiamo una percentuale, il resto dovremmo pagarlo».