Calciomercato Lazio, rimane vivo l’interesse dei biancocelesti per Giroud: proposto un pre contratto fino al 2022

Alla fine Giroud non è arrivato nella Capitale ma la prospettiva di vederlo in biancoceleste è tutt’altro che svanita. Come riporta il Telegraph infatti la società è decisa ad affondare il colpo in estate.

Pare infatti che i biancocelesti abbiano offerto un pre contratto di 3.5 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2022.