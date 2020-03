Calciomercato Lazio, Giroud: «Il progetto dell’Inter è il più interessante per me»

L’attaccante francese ha parlato del suo interessamento per i nerazzurri e di quanto abbia insistito la società biancoceleste E’ stato al centro del calciomercato della Lazio per tutta la sessione di gennaio: Olivier Giroud è stato vicinissimo all’addio col Chelsea per poi approdare a Roma oppure a Milano per l’Inter. In un’intervista a Télé Foot, l’attaccante francese ha raccontato qualche retroscena: «A gennaio mi vedevo lontano dal Chelsea. Vedevo sei mesi complicati davanti a me ed è per questo che ho avuto il desiderio di cambiare aria. Per cui ho provato a partire a gennaio. Era tutto fatto, ma alla fine il Chelsea non mi ha voluto lasciar andare. La conditio sine qua non per il mio addio era che trovassero un sostituto. Il 31 gennaio avevo ancora la speranza di partire».

TRA LAZIO E INTER – «Tutti sanno che il progetto sportivo dell’Inter era il più interessante per me; poi mi hanno cercato anche la Lazio e il Tottenham. A un certo punto era una questione di dove volessi andare a giocare. Ho sentito Conte al telefono, mi conosceva dai tempi del Chelsea quando mi fece venire a Londra: questo era un vantaggio per me. In più l’Inter gioca la Champions, è un grande club; la Lazio, dal canto suo, ha tentato il tutto per tutto venendo addirittura a Londra per provare qualcosa ma l’affare è stato bloccato».