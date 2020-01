Calciomercato Lazio, fallita la missione Giroud: tutto rimandato a giugno?

Niente Lazio per Giroud. Il Chelsea non lascia partire l’attaccante, in assenza di un sostituto. Operazione rimandata a giugno?

Il Chelsea si tiene Giroud. Una trattativa nata come un sogno e finita prima ancora di diventare realtà. Nemmeno la missione di Tare a Londra è servita per convincere il club a lasciar partire il giocatore, scelta perlopiù tecnica: senza un suo sostituto, Lampard non ha concesso il benestare per l’operazione.

Nemmeno l’accordo di massima con l’attaccante è servito per convincere il club inglese.

Ed è proprio in Inghilterra che Giroud finirà la stagione per poi liberarsi a giugno, quando sarà libero di scegliere il club a lui più gradito, come parametro zero.

Il giocatore sarà libero già da domani di firmare per un’altra squadra, ma anche i termini economici potrebbero cambiare…