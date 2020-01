Calciomercato Lazio, Lampard: «Giroud non si muove»

Calciomercato Lazio, il tecnico del Chelsea Lampard in conferenza stampa ha chiuso definitivamente alla cessione di Giroud

Niente da fare. Olivier Giroud non si muoverà da Londra. A confermarlo è proprio l’allenatore dei Blues Lampard nella conferenza stampa in vista del match di domani contro il Leicester.

«Frank Lampard riferisce che la finestra di trasferimento è chiusa al 95 per cento per il Chelsea e non c’è accordo per la maggior parte dei giocatori su cui ci sono state speculazioni, incluso un trasloco per Olivier Giroud».