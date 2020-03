Calciomercato Lazio, Giroud dice no al rinnovo proposto dal Chelsea

Giroud avrebbe rifiutato il rinnovo proposto dal Chelsea. Il giocatore è in cerca di una nuova piazza per puntare all’Europeo: la Lazio aspetta

Giroud dice «no» al Chelsea. Niente rinnovo. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il giocatore avrebbe rifiutato la proposta dei Blues di proseguire ancora insieme: è in cerca di una piazza per rilanciarsi e mettersi in mostra per l’Europeo del 2021.

In estate sarà libero di scegliere il club che più lo aggrada, la Lazio aspetta e monitora attentamente la situazione pronta a battagliare con l’Inter per il cartellino.