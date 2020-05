Calciomercato Lazio, il rinnovo di Giroud non esclude la cessione: ecco perché

Calciomercato Lazio, il rinnovo di Giroud con il Chelsea fino al 2021 non esclude che l’attaccante possa essere ceduto

La notizia del rinnovo di Olivier Giroud è fresca. Tuttavia il prolungamento del contratto con il Chelsea non escluse automaticamente l’arrivo dell’attaccante a Roma. Non è detto infatti che la Lazio non possa fare un nuovo tentativo in estate.

Come riporta Le10Sport i Blues infatti a fronte di un’offerta adeguata lascerebbero partire il calciatore e i biancocelesti non hanno ancora accantonato l’idea.