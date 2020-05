Calciomercato Lazio, Giroud rinnova con il Chelsea

Il Chelsea annuncia ufficialmente il rinnovo di contratto di Oliver Giroud per un altro anno e mette a tacere le voci di mercato

Nella sessione invernale di calciomercato, gli ultimi due giorni sono stati un’agonia per i tifosi della Lazio: la società ha trattato sottobanco Giroud, in scadenza col Chelsea, dopo aver appreso il disinteressamento dell’Inter. Alla fine non se ne è fatto nulla perchè il tempo non è bastato a trovare ai Blues un degno sostituto.

Nonostante il dispiacere, si è pensato che Tare non avesse mollato realmente la presa proponendo un pre-contratto al francese per la prossima stagione. Si è parlato molto di questa situazione, ma oggi gli inglesi hanno messo a tacere ogni forma di voce annunciando il rinnovo di contratto per un altro anno. I biancocelesti ora dovranno trovare un altro nome per rinforzare il parco attaccanti.

More contract news! ✍️ — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) May 20, 2020