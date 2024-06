Calciomercato Lazio, la società VUOLE abbassare l’età della rosa: TUTTI i giovani talenti nel mirino del club biancoceleste

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio ha intenzione di abbassare l’età media della rosa in vista della prossima stagione. Per fare in modo che ciò accada sta seguendo diversi giovani talenti in tutta Europa.

I nomi accostati al club biancoceleste sono quelli del centrocampista classe 2004 El Khannouss del Genk, del ventenne terzino sinistro Obrador del Real Castiglia e del trequartista classe 2005 Munoz del Barcellona B. Inoltre, si è aggiunto a questa lista l’esterno classe 2006 Thiago Romano del Panathinaikos.