Calciomercato Lazio, Giordano: «Non puoi avere quattro attaccanti, Su Cabal dico….» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ha parlato cosi del calciomercato Lazio:

«Dia sullo sfondo e Noslin più vicino? Ha senso, non puoi avere quattro attaccanti contando Immobile e Castellanos. Tre attaccanti sono il numero perfetto, anche per avere un equilibrio in rosa e nello spogliatoio. Invece di affollare il reparto offensivo, si andrà a spendere quei soldi per un esterno o un trequartista. In questo europeo mi è piaciuto Kristiansen del Bologna, credo però tornerà al Leicester. Cabal del Verona mi piace. Giocatore tecnico e veloce, i tifosi hanno voglia di vedere nuovi giocatori. Credo che assieme a Pellegrini possano formare una buona coppia di terzino»