Calciomercato Lazio: quel giocatore da Lotito per riscuotere. Vuole sia mantenuta la promessa

Passa dai rinnovi il calciomercato della Lazio, un giocatore è passato da Lotito per riscuotere, vuole che il patron mantenga la promessa

Ultime ore d’attesa e poi Lazio e Atalanta saranno finalmente in campo in occasione dell’ottava giornata di Serie A. Malgrado gli impegni sul terreno di gioco però, la compagine capitolina è in questo momento focalizzata anche sul calciomercato e molto, a tal proposito, passerebbe dal fronte rinnovi.

Come riportato dal Messaggero infatti, la sorella-manager di Felipe Anderson è in attesa della convocazione da parte del patron Lotito per porre la firma sul rinnovo contrattuale (in scadenza per altro nel 2024). In particolar modo il giocatore vorrebbe che il Presidente mantenga la promessa data di un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro annui, simile quindi alla cifra percepita al West Ham. Sul piatto la possibilità di un rinnovo pari a ben 4 anni.