Calciomercato
Calciomercato Lazio, non solo le milanesi su Gila ma c’è anche il Napoli: sempre più fitta la trattativa con Lotito per lo spagnolo
Calciomercato Lazio, Gila nel mirino dei partenopei per la prossima stagione di Serie A: i dettagli della trattativa con De Laurentiis
Il Napoli continua a seguire con attenzione Mario Gila, difensore della Lazio, e avrebbe ottenuto il gradimento totale del giocatore. Secondo quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, il club partenopeo è in attesa di definire l’esame finale con il presidente Claudio Lotito, che chiede inizialmente 30 milioni per il centrale, ma potrebbe accontentarsi di una cifra compresa tra 20 e 22 milioni più bonus pur di non perderlo a parametro zero.
Ultimissime Lazio LIVE: idea Vergara! Le ultime su Gigot, su Gila, Romagnoli e le idee di Gattuso
Non c’è solo il Napoli, la fitta concorrenza e le strategie: Gila tra Serie A e mercato estero
L’Atletico Madrid resta l’ultimo club straniero interessato a Gila, ma il Napoli sta continuando a insistere con convinzione per portare il difensore a Napoli. La società campana punta a rafforzare la difesa con un profilo già esperto in Serie A, e la trattativa con la Lazio potrebbe essere decisiva per anticipare eventuali concorrenti esteri.
Da non dimenticare la concorrenza di Milan e Inter, le quali si sono mosse in anticipo per l’ex Real Madrid ma senza chiudere l’affare con i capitolini. Tale spiraglio potrebbe essere quello che permette al Napoli di puntare a questo grande colpo.
Napoli per il futuro si punta a Gila: l’obiettivo è rafforzare la retroguardia
L’eventuale arrivo di Gila garantirebbe al Napoli un difensore solido e affidabile, in grado di integrarsi rapidamente nella linea difensiva del club campano. La trattativa resta in fase attiva e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, a seconda dell’accordo economico con la Lazio e dell’insistenza del club partenopeo rispetto alle offerte estere. La stagione estiva sarà quindi decisiva per capire se Gila vestirà la maglia azzurra nella prossima annata.
News
Formazioni ufficiali Italia Lussemburgo, le scelte nel debutto di Baldini con la Nazionale maggiore
Formazioni ufficiali Italia Lussemburgo, tutte le scelte del CT Baldini per l’amichevole degli Azzurri: le ultime sulla sfida di questa...
Romagnoli siamo giunti all’addio definitivo: tutto pronto per la nuova avventura all’Al-Sadd
Romagnoli pronto alla definitiva svolta! Il centrale biancoceleste è pronto a trasferirsi in Qatar per una nuova esperienza di carriera...
Gila fa felice Gattuso: arriva il suo pupillo
L'addio di Gila alla Lazio appare ormai scontato, ma Gattuso non molla la presa e vuole trarne un beneficio concreto....