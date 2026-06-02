Calciomercato Lazio, Gila nel mirino dei partenopei per la prossima stagione di Serie A: i dettagli della trattativa con De Laurentiis

Il Napoli continua a seguire con attenzione Mario Gila, difensore della Lazio, e avrebbe ottenuto il gradimento totale del giocatore. Secondo quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, il club partenopeo è in attesa di definire l’esame finale con il presidente Claudio Lotito, che chiede inizialmente 30 milioni per il centrale, ma potrebbe accontentarsi di una cifra compresa tra 20 e 22 milioni più bonus pur di non perderlo a parametro zero.

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Non c’è solo il Napoli, la fitta concorrenza e le strategie: Gila tra Serie A e mercato estero

L’Atletico Madrid resta l’ultimo club straniero interessato a Gila, ma il Napoli sta continuando a insistere con convinzione per portare il difensore a Napoli. La società campana punta a rafforzare la difesa con un profilo già esperto in Serie A, e la trattativa con la Lazio potrebbe essere decisiva per anticipare eventuali concorrenti esteri.

Da non dimenticare la concorrenza di Milan e Inter, le quali si sono mosse in anticipo per l’ex Real Madrid ma senza chiudere l’affare con i capitolini. Tale spiraglio potrebbe essere quello che permette al Napoli di puntare a questo grande colpo.

Napoli per il futuro si punta a Gila: l’obiettivo è rafforzare la retroguardia

L’eventuale arrivo di Gila garantirebbe al Napoli un difensore solido e affidabile, in grado di integrarsi rapidamente nella linea difensiva del club campano. La trattativa resta in fase attiva e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, a seconda dell’accordo economico con la Lazio e dell’insistenza del club partenopeo rispetto alle offerte estere. La stagione estiva sarà quindi decisiva per capire se Gila vestirà la maglia azzurra nella prossima annata.