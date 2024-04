Calciomercato Lazio, Gila verso il Real Madrid: Nacho può liberargli il posto. Le ultime sulla situazione del difensore biancoceleste

Come riportato da alcuni media spagnoli, nel futuro di Mario Gila potrebbe esserci nuovamente un ritorno al Real Madrid, squadra in cui è cresciuto, che hanno attualmente un 50% sulla futura rivendita, questo significa che hanno diritto ad acquistarlo a metà del suo reale valore.

I Blancos perderanno sicuramente Nacho a fine stagione, che ha già annunciato di non voler rinnovare con il club madrileno. Real Madrid in cerca quindi di un nuovo difensore per la squadra, con il difensore della Lazio che può diventare seriamente un candidato.