Calciomercato Lazio, Gila in stand-by: si riapre la pista Casale. Le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero messo Gila in stand-by visto il rifiuto di Casale di trasferirsi al Monza

La Lazio avrebbe trovato l’accordo con il Real Madrid per Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni. I biancocelesti però starebbero ora temporeggiando.

Il motivo? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il rifiutato di Casale di trasferirsi al Monza avrebbe riaperto la strada alla Lazio per il difensore del Verona. Il club della Capitale potrebbe così tornare in corsa per il centrale, situazione che avrebbe portato al congelamento della trattativa col Real Madrid per Gila.