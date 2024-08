Calciomercato Lazio, Gigot è un nuovo calciatore biancoceleste: è UFFICIALE

Calciomercato Lazio, l’ex Marsiglia è un nuovo calciatore biancoceleste e sarà a disposizione di mister Baroni

Samuel Gigot è un nuovo giocatore della Lazio. In attesa del comunicato del club capitolino con tutti i dettagli, che arriverà in queste ore, è arrivata comunque l’ufficialità della chiusura della trattativa con il Marsiglia.

La società biancoceleste, infatti, ha da poco depositato in Lega il contratto che legherà il calciatore alla Lazio per le prossime stagioni. Baroni accoglie così il suo nuovo rinforzo per la difesa.