Calciomercato Lazio, in casa biancoceleste non è arrivata ancora la prima parte dei soldi dei 40 previsti per Milinkovic

Come riporta Il Messaggero, prosegue il giallo Milinkovic-Savic per quanto riguarda il calciomercato Lazio.

La prima tranche dei 40 milioni di euro previsti per il trasferimento non sono ancora arrivati sui conti biancocelesti: Lotito non intende per ora concedere il transfer.