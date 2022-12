Calciomercato Lazio, nome nuovo dalla Germania: i dettagli

Nome nuovo dalla Germania per la Lazio, con il calciomercato che ormai, seppur a piccoli passi, sta sempre più entrando nel vivo

Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Nico Schulz. Il 29enne è fuori rosa al Borussia Dortmund e l’idea sarebbe nata mercoledì notte al Johnny Micalusi Bistrot. Ci sarebbe infatti stato un incontro tra Lotito e Michele

Puller, presidente del club tedesco. I teutonici tra l’altro potrebbero liberare il terzino già a gennaio. accollandosi per di più parte dell’ingaggio. La formula potrebbe essere quella del prestito gratuito con diritto di riscatto.

Il giocatore è tornato in campo dopo tantissimo tempo in un test a Singapore. I suoi problemi sarebbero più di natura personale (ci sarebbe un’accusa di violenza domestica) che fisica, per quanto dovrebbe ritrovare il ritmo partita. Insomma, per ora solo un’idea, ma chissà che non possa diventare qualcosa di concreto.