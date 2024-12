Calciomercato Lazio, si prepara la mossa per gennaio

Calciomercato Lazio, si lavora per gennaio a battere sul tempo la concorrenza per un obiettivo a centrocampo

Accostato da mesi a molte squadre, il Verona vede Reda Belahyane sempre più protagonista, continuando a far vedere ottime cose all’Hellas (nonostante il momento negativo di tutta la squadra). Gli estimatori del franco-marocchino sono in continuo aumento: oltre ai nerazzurri e al Milan, c’è una nuova squadra che avrebbe messo gli occhi su di lui addirittura già per gennaio. Si tratta della Lazio. A rivelarlo è il Corriere dello Sport.

CALCIOMERCATO VERONA – «Alternando 4-3-3 e 4-2-3-1 serve un innesto in più. Si cerca un mediano, meglio se con caratteristiche in stile Vecino, essendo anche in scadenza a giugno. Al di là che rinnovi o meno va rigenerato il ruolo investendo su un nuovo centrocampista. Il problema è legato agli slot, sono tutti occupati quelli degli over 22. A gennaio, salvo cessioni ad oggi escluse, può essere tesserato un under 22, massimo di classe 2003. Sono spuntati i primi nomi. Reda Belahyane del Verona, 20 anni, marocchino, ha molti estimatori. E’ più un palleggiatore».