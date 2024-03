Calciomercato Lazio (Gazzetta), Felipe Anderson vicinissimo alla Juve: rinnovo sempre più difficile. Ultime. Ecco la situazione del brasiliano

Sarebbero sempre più ridotte le possibilità, per la Lazio, di trattenere in rosa Felipe Anderson in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno d’attacco, in scadenza di contratto con i biancocelesti a fine stagione, sarebbe destinato ad approdare alla Juve a parametro zero a partire da luglio prossimo.