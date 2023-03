Calciomercato Lazio, Gazzetta critica: loro due acquisti flop, via in estate. Ecco chi sarebbero i due giocatori in questione

La Gazzetta dello Sport fa una critica su due acquisti costosi fatti dalla Lazio, i quali non hanno avuto il rendimento sperato, i giocatori in questione sarebbero: Marcos Antonio e Maximiano che sarebbero dovuti diventare due titolari sicuri per Sarri, ma in realtà sono diventati delle riserve fisse.

L’ex portiere del Granada è stato comprato per 10 milioni mentre il centrocampista ex Shakhtar, è stato comprato per 8 milioni più 2 di bonus. Entrambi i giocatori, ora, potrebbero partire nel mercato estivo.