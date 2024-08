Calciomercato Lazio, Galliani AL LAVORO: il Monza vuole tre ESUBERI biancocelesti! I dettagli

Calciomercato Lazio, Galliani al lavoro: il Monza a caccia di tre esuberi del club biancoceleste. Tutti gli ultimi dettagli

Come spiegato da Alfredo Pedullà, il Monza di Galliani sta attenzionando da vicino le situazioni di tre esuberi in uscita dal calciomercato Lazio: Basic, Akpa-Akpro e Cataldi, anche se quest’ultimo ha più volte espresso la volontà di rimanere nella Capitale.

Il primo ha fatto saltare il passaggio all’Empoli, il secondo anche ha detto no ad altre proposte pervenutegli e per il terzo, invece, non è ancora stata presa una decisione definitiva sul futuro.