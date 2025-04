Calciomercato Lazio, il futuro di Pellegrini sarà ancora nella capitale? Ecco tutte le info sull’eventuale conferma del laterale

Condividi via email

Calciomercato Lazio, si valuta il rinnovo di Pellegrini: il punto sul terzino biancoceleste in vista del mercato estivo

Il calciomercato Lazio è già attivo e la squadra di Lotito guarda al futuro per capire quali saranno le prossime mosse del ds Fabiani per migliorare la rosa a disposizione di mister Baroni nella prossima Serie A.

In particolare negli ultimi giorni si è parlato sempre di più di Luca Pellegrini il quale, stando alle parole de la Repubblica verrà riscattato e proseguirà quindi la propria avventura in biancoceleste. Una risorsa importante per i capitolini che hanno trovato un giocatore di grande spinta.