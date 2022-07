Calciomercato Lazio, futuro Moro e Kamenovic: presa una decisione

Calciomercato Lazio: i biancocelesti hanno preso una decisione sul futuro di Raul Moro e Kamenovic

La Lazio non pensa solo agli acquisti, ma anche a sfoltire la rosa in vista della nuova stagione alle porte. Tra gli esuberi, che però potranno servire in futuro, ci sono Raul Moro e Dimitrije Kamenović.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste avrebbe deciso di mandare sia l’esterno che il difensore in prestito a fare esperienza così da non farli restare ai margini in quel di Formello.