Calciomercato Lazio: Lotito ingolosito da quella cessione? Ci pensano l’Arabia e l’Inter…

Calciomercato Lazio, Claudio Lotito potrebbe essere ingolosito dalla cessione di Ciro Immobile a gennaio: le ultime

Un tema aperto nel calciomercato Lazio resta quello legato al futuro di Ciro Immobile. Ad oggi, dopo il gol decisivo alla Fiorentina e l’abbraccio col suo popolo, la permanenza sembra essere più vicina, come riportato dal Corriere dello Sport.

E non ci sono dubbi dunque, a meno che non fosse Lotito, ingolosito da eventuali offerte (come era sembrato a luglio), a creare le condizioni per un addio: se escono certe interviste, bisogna chiederselo. Dall’Arabia Saudita c’è poco o nulla. Difficilmente potrà farsi avanti l’Inter di Inzaghi, che in estate ha virato su Arnautovic (serviva un centravanti di esperienza) e non aveva il budget richiesto (20-22 milioni) per acquistare Morata. Il matrimonio tra Ciro e Lazio sembra destinato a durare almeno fino a giugno.