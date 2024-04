Calciomercato Lazio, futuro di Felipe Anderson ancora incerto: il Milan si fa avanti e studia il colpo. Tutti i dettagli

Felipe Anderson potrebbe salutare la Lazio nella prossima sessione estiva. Il brasiliano e il suo entourage si incontreranno nuovamente con Lotito e gli uomini mercato biancocelesti per capire margini e possibilità di un prolungamento, ma al momento la distanza economica fra domanda ed offerta è ampia.

In Italia il suo nome è stato accostato soprattutto alla Juventus, che da settimane si sta muovendo in questo senso, ma secondo Il Messaggero c’è da registrare anche l’ingresso nella corsa al brasiliano del Milan: in particolare, viene spiegato, i rossoneri si stanno avvicinando a lui tramite il lavoro di Zlatan Ibrahimovic.