Calciomercato Lazio, soluzione a sorpresa per Bernardeschi: torna in Serie A

Calciomercato Lazio, soluzione a sorpresa per Federico Bernardeschi, esterno del Toronto: pronto il ritorno in Serie A

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport il calciomercato Juve è sempre a caccia di un fantasista che possa dare qualità alla fase offensiva. Il pallino resta Domenico Berardi ma, accanto al gioiellino Sudakov dello Shakhtar Donetsk, spunta un nuovo piano B: il ritorno in bianconero di Federico Bernardeschi, accostato anche al calciomercato Lazio in estate.

Il rientro a Torino di Berna è più che un’idea e il possibile jolly di Giuntoli, Manna e Allegri. Il carrarino ha mantenuto la casa a Torino e conserva ottimi rapporti con la Continassa. Tornerebbe volentieri, a maggior ragione nella stagione che porta all’Europeo. Bernardeschi potrebbe arrivare dal Toronto anche in prestito: Allegri lo ha sempre stimato anche per la sua duttilità che lo rende esterno, fantasista o anche mezzala. Molto alla fine potrebbe dipendere dalle richieste del Sassuolo per Berardi.