Calciomercato Lazio, frenata per un obiettivo della Bundesliga: il club ha detto no. Le ultime sulla vicenda

Seguito da tempo per il centrocampo, Florian Neuhaus, centrocampista del Mönchengladbach, rimane un obiettivo contro per il calciomercato Lazio.

Arrivano però notizie non positive dalla Germania, come riporta Bild, secondo il quale il club tedesco non vorrebbe privarsi del giocatore in questa finestra di mercato. Il no secco arriva direttamente dal direttore sportivo dei tedeschi, Nils Schmadtke, che ha affermato: «No, Neuhaus fa parte di questa squadra»