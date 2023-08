Calciomercato Lazio, frenata per Lloris? Ecco cosa filtra dal club

Calciomercato Lazio, potrebbe esserci una clamorosa frenata per quanto riguarda l’arrivo di Lloris: le ultime sul portiere

Ceduto Maximiano all’Almeria, il calciomercato Lazio è ora alla ricerca di un nuovo secondo portiere. Come riportato dal Corriere dello Sport, la pista Hugo Lloris, che sembrava essere la più calda, ha subito un brusco rallentamento.

A pesare sulle valutazioni di Lotito e Sarri sono l’ingaggio del portiere, che pur chiedendo un biennale a meno dei 3.3 milioni di euro percepiti al Tottenham si troverebbe comunque a prendere più del doppio di Provedel, ma anche lo spessore del francese che non ha propriamente le stigmati del dodicesimo. Il rischio è quello di rivivere un nuovo dualismo tipo quello tra Reina e Strakosha con Inzaghi allenatore. Nessuno in casa Lazio vuole minare l’equilibrio dello spogliatoio in una stagione tanto delicata.