Calciomercato Lazio, quella frase di Sarri ai tifosi: «Li voglio tutti e quattro». A chi si riferiva il tecnico biancoceleste ad Auronzo

Come scrive Repubblica ieri è finito il ritiro di Auronzo e l’affetto del popolo biancoceleste è arrivato direttamente alla squadra dopo l’ultima seduta di allenamento. Un lungo applauso e tanti cori, per i calciatori e per Sarri, hanno accompagnato i calciatori all’uscita dal campo.

Immobile e compagni hanno ringraziato, andando a salutare tutti sotto le tribune. Lo stesso tecnico toscano si è trattenuto a firmare gli ultimi autografi, regalando anche un barlume di positività proprio in ottica calciomercato Lazio. A chi gli diceva «Mister, almeno 2 giocatori che hai chiesto fatteli comprare!», ha risposto sorridendo «No no, li voglio tutti e 4». Cioè Zielinski, Berardi, Ricci e Pellegrini.