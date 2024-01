Calciomercato Lazio, forte interesse dalla Premier per Romagnoli: la situazione intorno al giocatore biancoceleste

È il pilastro della difesa di Sarri. Si tratta, ovviamente, di Alessio Romagnoli, che nonostante un inizio di annata condizionato dall’infortunio al polpaccio, ha attirato su di sé l’interesse di alcuni club inglesi. Infatti, come riportato da Calciomercato.com, su di lui avrebbero messo gli occhi il Fulham, che aveva provato a prenderlo a zero dal Milan, il Brighton di De Zerbi e il Newcastle, che ha bisogno di un sostituto di Botman.

Attualmente, però, il giocatore sta bene a Roma: ha il contratto in scadenza nel 2027 e si trova nella squadra che tifa da sempre, anche se non ha mai escluso un’esperienza all’estero. La testa comunque adesso è tutta sul campo, visto che la Lazio è ancora in corsa su tutte e quattro le competizioni e venerdì affronterà la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.