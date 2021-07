Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina sulle tracce di Fares

Novità sul fronte calciomercato in uscita per la Lazio: anche la Fiorentina sarebbe entrata nella corsa per Momo Fares

La Lazio continua ad essere sempre molto attiva sul fronte calciomercato: i biancocelesti sono implicati in diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. In particolare, uno dei nomi in partenza da Roma è quello di Momo Fares.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la fila per l’esterno algerino comincia a farsi sempre più folta: infatti, anche la Fiorentina sarebbe piombata sulle sue tracce. Oltre a Cagliari e Torino, dunque, anche la Viola ha messo gli occhi su Fares e la Lazio lavora per la cessione del giocatore.