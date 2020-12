La Fiorentina non molla Caicedo, la Lazio può inserirlo nell’affare Duncan

Alla Fiorentina piace Caicedo, l’affare si aggirerebbe attorno ai sei milioni ma potrebbe essere inserito nell’operazione per portare Duncan alla Lazio

La Fiorentina non molla Caicedo. Almeno stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione. L’attaccante della Lazio sembra essere in cima alla lista del ds Pradè – per sopperire ai mancati arrivi di Milik e Piatek – e sembrerebbe molto apprezzato anche da Prandelli. L’affare dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 milioni, ma potrebbe inserirsi in uno scambio più grande: i biancocelesti, infatti, avrebbero un interesse per Duncan, centrocampista viola.

Il giocatore, pagato 15 milioni in estate, potrebbe arrivare a Roma se la Lazio offrisse Caicedo più un conguaglio alla Fiorentina. In alternativa, la società gigliata potrebbe ripiegare su Pellè che piace anche a Milan ed Inter.