Calciomercato Lazio, Ferrari (ex collab. di Sarri): «Le caratteristiche ideali sono più quelle di Milik». Le sue parole

In merito al calciomercato della Lazio ha detto la sua l’ex collaboratore del tecnico Maurzio Sarri, Fabrizio Ferrari, ai microfoni di Radiosei. Le sue parole:

PAROLE– «In questo momento credo che il pensiero di mercato della Lazio sia diverso da quello che porta a Simeone. I suoi numeri non so se sono quelli che cerca Sarri per migliorare il proprio attacco. Chiaro che le caratteristiche ideali sono più quelle di Milik. Tra l’altro l’attaccante del Napoli non ha buoni ricordi, segnò una tripletta in quel famoso Fiorentina-Napoli in cui il tecnico perse lo scudetto. In questo momento credo che dobbiamo cercare di capire qual è l’obiettivo della Lazio di Sarri. Ovviamente non è quello di vincere la Champions, ma di aprire un ciclo che confermi il club ai livelli di campionato di questa stagione per poter aumentare ricavi e possibilità di investimento. La Lazio deve puntare a ripetersi per aumentare il valore della propria rosa in modo da poter diventare sempre più competitiva su più fronti. Non dobbiamo farci abbagliare dall’altra sponda romana che lo scorso anno ha vinto la Conference ma sono quattro anni che non fanno la Champions. La Lazio deve fare un progetto, non mi sembra che la Roma stia crescendo, anche se si può permettere ingaggi diversi rispetto a quanto può Lotito».