Calciomercato Lazio, tutto su Felipe Anderson: i dettagli

Proseguono i movimenti di calciomercato in casa Lazio: l’obiettivo numero uno adesso è Felipe Anderson, pronto a tornare

La Lazio continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato e si prepara a mettere a segno nuovi colpi. Con Elseid Hysaj in arrivo la prossima settimana, il club biancoceleste adesso ha deciso di puntare tutto sul ritorno di Felipe Anderson.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la società capitolina starebbe trattando con il West Ham per riportare il brasiliano a Roma e il giocatore, che ha iniziato ad allenarsi a Londra, starebbe spingendo con gli Hammers per trasferirsi di nuovo in biancoceleste. L’accordo può essere raggiunto su una cifra vicina ai 7 milioni di euro, ma la Lazio dovrà prima vendere qualcuno per rispettare l’indice di liquidità.