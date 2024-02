Calciomercato Lazio, Felipe Anderson sempre più lontano: niente rinnovo. E la Juve...

Calciomercato Lazio, Felipe Anderson sempre più lontano dal club biancoceleste: niente rinnovo per lui. La Juve…

Stando a quanto scrive oggi Tuttosport, tra i nomi in uscita del calciomercato Lazio in estate ci sarà anche Felipe Anderson, destinato a non rinnovare il proprio accordo in essere con il club.

La Juventus è pronta a formulare un’offerta, dopo che i primi incontri con la procuratrice sono risultati essere più che positivi. Si ragiona su un triennale da 4 milioni di ingaggio a stagione, mentre il giocatore avrebbe preferito un quadriennale. L’accordo, però, sembra essere solo questione di tempo.