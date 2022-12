Calciomercato Lazio, si lavora alla cessione di Fares: tre club su di lui

In casa Lazio si lavora alla cessione di Fares, fondamentale per il mercato in entrata in questa sessione di gennaio

Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Tempo, nelle scorse settimane si era parlato dell’interesse del Bologna, che potrebbe muoversi nelle prossime settimane, e dell’Atalanta. Ma ci sarebbe stato anche un sondaggio della Salernitana. Il giocatore si è fermato a dicembre per una contrattura, ma ora sta lavorando per recuperare. Un problema potrebbe essere anche l’ingaggio, visto che il terzino a Roma guadagna 1,2 milioni e da qui a giugno ne deve percepire la metà.