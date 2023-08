Calciomercato, Lazio fai attenzione: il Genoa preme per un tuo obiettivo di mercato

Calciomercato, secondo quanto viene riportato da Nicolò Schira il club neopromosso preme per assicurarsi Valeri, che piace alla Lazio

Nella lunga serie di nomi di questo calciomercato della Lazio, c’è anche Valeri il quale è stato individuato come nome ideale per rinforzare la rosa biancoceleste, visto anche che tifa per la prima squadra capitolina. Nicolò Schira però mette in allarme la società di Lotito, visto che sul calciatore ci sarebbe non solo il Torino ma anche il Genoa, che sta facendo passi in avanti come dimostra il seguente Tweet del giornalista