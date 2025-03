Calciomercato Lazio, nuovo nome per l'attacco: ecco chi è

Condividi via email

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste per il ruolo di attaccante osserva con particolare attenzione il campionato argentino: le ultime

Nonostante manchino ancora due mesi alla sessione estiva di calciomercato, Fabiani è già a lavoro per la Lazio del futuro e quindi vuole anticipare i tempi e le concorrenti in vista della nuova annata che verrà.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi per l’attacco su un giovane calciatore ex City che milita ora in Argentina. Si tratta di Echeverri attualmente al River Plate.

Il quotidiano spiega che ad aumentare i rumors su un possibile approdo del calciatore nella capitale, è proprio l’indiscrezione che vedrebbe il ragazzo essere stato immortalato in un ristorante nei pressi di Formello. Il calciatore in 24 presenze ha collezionato 2 gol e 4 assist