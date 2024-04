Calciomercato Lazio, Fabiani per il centrocampo guarda in Turchia: ci sarebbero i contatti per un giocatore

Calciomercato Lazio, il dirigente biancoceleste guarda in Turchia per il centrocampo di Tudor e risulterebbero esserci dei contatti

Nonostante manchino alcune giornate alla fine del campionato e della stagione, il calciomercato della Lazio è già in fermento e Fabiani è già a lavoro. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club capitolino starebbe trattando per il centrocampo il giovane Dele-Bashiru classe 2001 che gioca nell’Hatayspor dove in stagione ha realizzato 6 gol e 5 assist in 31 partite. Il centrocampista nigerian