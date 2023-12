Calciomercato Lazio, a gennaio un attaccante in più per Sarri: Fabiani valuta quell’occasione

Calciomercato Lazio, si valuta l’innesto di un attaccante per il prossimo gennaio: resta valida l’opzione Lorenzo Insigne

Come riportato dal Corriere dello Sport, Fabiani conta di rimpiazzare ogni partenza ed è vigile sul mercato Lazio degli attaccanti.

Si ragiona sull’acquisto di un attaccante esterno in più. Felipe Anderson è di nuovo stralunato, Pedro fa meno full time e più part-time. Isaksen sta provando a farsi strada. A gennaio può essere un’occasione Insigne, sempre che si liberi dal Toronto o venga prestato a costo zero. Se partirà lo stipendio da 11 milioni che gli riconosce il club canadese sarà un ricordo. La You First, agenzia che lo gestisce da qualche settimana, lavora per strappare uscita e buonuscita.