Calciomercato Lazio, destini incrociati per i due obiettivi biancocelesti: le ultime in merito ai giocatori seguiti da Fabiani

Albert Gudmundsson e Valentin Carboni sono due obiettivi per la Lazio della prossima stagione. Come riportato da Il Tempo, però, il destini dei due giocatori potrebbero incrociarsi.

Infatti, l’Inter è da tempo sull’attaccante del Genoa e vorrebbe assicurarsi le sue prestazioni inserendo nell’affare il cartellino di Carboni, che in questa stagione è in prestito al Monza. In questo modo si cercherà di abbassare le richieste del club rossoblù.