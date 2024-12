Calciomercato Lazio, Fabiani guarda alla Ligue 1: il colpo a centrocampo può arrivare da lì! Ecco l’ultima idea

Calciomercato Lazio, il club progetta il futuro e pensa al mercato invernale. Ecco cosa ha in mente Fabiani

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio sta monitorando alcune situazioni per il centrocampo. Un profilo che piace molto è quello di Valentin Atangana, classe 2005 in forza al Reims e con un contratto in scadenza nel 2027.

Può tornare di moda anche Cesare Casadei, classe 2003 in uscita dal Chelsea e che la Lazio aveva cercato su precisa richiesta di Sarri. Casadei ha diverse proposte, il Monza è in pressing da settimane per il prestito, la sua necessità è quella di trovare maggiore spazio.