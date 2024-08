Calciomercato Lazio, Fabiani PIAZZA l’esubero! Trattativa in CORSO, può partire così

Calciomercato Lazio, Fabiani è pronto a piazzare Toma Basic: trattativa in corso, può partire in prestito verso la Croazia

Nonostante il calciomercato Lazio non possa più operare in entrata, può farlo ancora in uscita visto che non tutti i mercati d’Europa risultano essere ancora chiusi. Non lo è ad esempio quello in Croazia, che chiuderà i battenti il prossimo 5 settembre.

L’Hajduk Spalato quindi, come spiega Gianluca Di Marzio, ha ancora qualche possibilità di riportare in Patria Toma Basic, fuori dai piani biancocelesti e possibile partente in prestito.