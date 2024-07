Calciomercato Lazio, Fabiani cerca l’ULTIMO regalo per Baroni! TRE i nomi in lista, in pole c’è LUI

Calciomercato Lazio, Fabiani cerca l’ultimo regalo per Marco Baroni: sono tre i nomi in lista, in pole c’è Laurienté

Come riportato dal Corriere dello Sport, Angelo Fabiani sta lavorando alacremente nel calciomercato Lazio per cercare di sfoltire la rosa da quegli esuberi necessari a creare spazio per l’ultimo colpo offensivo da regalare a Baroni.

In questo senso sarebbero tre i nomi segnati in rosso sul taccuino del DS: Laurienté del Sassuolo, segnalato in pole, Rayan Cherki del Lione e Correa nel caso in cui l’argentino si liberi a zero dall’Inter. Più staccate ma comunque vive le suggestioni che portano a Ioannidis, Bellingham Jr e James Rodriguez.