Calciomercato Lazio, c’è Fabiani dietro lo STOP per Barrenechea al Valencia? Cosa FILTRA per l’argentino: i dettagli

Calciomercato Lazio, stop per il passaggio di Barrenechea al Valencia: c’è Fabiani dietro questa decisione? Le ultime notizie

Come ricorda il Corriere dello Sport, al calciomercato Lazio è stato offerto anche il profilo di Enzo Barrenechea per rinforzare il centrocampo, vista la ricerca di profili di qualità per il reparto mediano.

C’è un giallo dietro il nome dell’argentino, visto che è stata bloccata la sua cessione al Valencia. Ufficialmente per volontà di Emery che, però, qualche giorno fa lo avrebbe lasciato andare volentieri. E’ quindi rientrato il club biancoceleste in corsa a far saltare il banco? Chissà ma, quello che è sicuro, è che l’ex Juve tornerebbe volentieri in Italia…