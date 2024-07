Calciomercato Lazio, OGGI vertice Fabiani Baroni! TUTTI i nomi sul taccuino, il tecnico ha chiesto QUESTO rinforzo

Calciomercato Lazio, oggi vertice Fabiani-Baroni a Formello per definire le strategie: serve un esterno in più in rosa

Come riferito dal Corriere dello Sport, oggi sarà una giornata importante per il calciomercato Lazio estivo. A Formello infatti ci sarà un importante vertice tra Angelo Fabiani, DS del club biancoceleste, e Marco Baroni.

Il tecnico ha chiesto un rinforzo in più per quanto riguarda gli esterni d’attacco in questo senso i nomi segnati in pole sono quelli di Laurienté, Cherki, Correa, Bellingham Jr e James Rodriguez.