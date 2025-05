Calciomercato Lazio, Fabiani dice addio alla rincorsa verso il top player? Tutti gli aggiornamenti sul grande colpo ideato dal ds

Condividi via email

Calciomercato Lazio, Fabiani ora deve decidere: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa per portare a Roma il top player

Una delle idee in vista della sessione estiva del Calciomercato Lazio era quella che avrebbe portato in Italia per la prima volta Thomas Muller, storico giocatore e bandiera del Bayern Monaco. Il futuro del centrocampista tedesco tuttavia sembra essere sempre più lontano dalla Città Eterna e dalla Serie A…

Infatti, stando a quanto riportato quest’oggi su X da Florian Pettemburg sembra che sia aumentata la pressione del Los Angeles FC per chiudere la trattativa che porterebbe nel Nuovo Continente l’ex Campione del Mondo.