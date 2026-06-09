Calciomercato Lazio, torna di moda Fabbian per il centrocampo: cosa filtra sul giocatore della Fiorentina

Calciomercato Lazio, il profilo seguito da Gattuso potrebbe arrivare a Formello? Le ultime sul centrocampista della Fiorentina

La Lazio torna forte su un vecchio rumors. Infatti la squadra biancoceleste potrebbe tornare a puntare su Giovanni Fabbian, attualmente alla Fiorentina dopo il trasferimento dal Bologna per quasi 15 milioni di euro.

Il centrocampista classe 2003 era già stato accostato ai biancocelesti nel mercato di gennaio e resta un vecchio pallino della società che potrebbe valutare di affondare il colpo in questa finestra estiva. Il nuovo tecnico Gennaro Gattuso apprezza particolarmente il giocatore, avendolo spesso convocato durante la sua esperienza in Nazionale italiana.

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Calciomercato Lazio, le condizioni per il ritorno

Il possibile ritorno di Fabbian a Roma, come riportato da calciomercato.it, potrebbe avvenire tramite un prestito con diritto di riscatto. Prima di concretizzare l’operazione, però, la Lazio dovrà valutare attentamente la rosa a disposizione e individuare eventuali cessioni, per liberare spazio sia dal punto di vista tecnico che economico. Il giovane centrocampista sarà inoltre valutato dallo staff tecnico guidato da Fabio Grosso, incaricato di confermare la sua idoneità al progetto viola prima di una possibile cessione.

Calciomercato Lazio, opportunità e tempistiche

Il ritorno di Fabbian rappresenterebbe un rinforzo giovane e di prospettiva per la mediana della Lazio, capace di inserirsi nel 4-3-3 di Gattuso e di apportare qualità tecnica e dinamismo. L’estate sarà quindi il periodo chiave per monitorare sviluppi, valutazioni e possibili cessioni, prima che si possa decidere se puntare nuovamente sul classe 2003 per la prossima stagione.